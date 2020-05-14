Для волонтеров в Беларуси запустили бесплатное такси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси появилось бесплатное такси. Воспользоваться им могут волонтеры, которые помогают пожилым и одиноким людям. Вызвать машину можно с помощью специального приложения, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

В Красный крест поступила заявка со звездочкой – особо важная. Помощь нужна пенсионеру. Волонтер, который ее принял, через приложение вызывает такси. В этот раз приехал водитель-волонтер Илья. Он зарегистрировался в системе одним из первых.

«Я работаю на удаленке. И у меня появилось дополнительное время. Нет посещений кинотеатров, баров, кафе. Есть возможность «поволонтерить», – сказал он.

Приложение работает в тестовом режиме. Это обычный сервис для вызова такси, только не просит оплаты. Пока подключились около десятка водителей. Но и это существенная помощь.

«Иногда пожилые люди заказывают большое количество овощей, много литров воды. И порой в руках донести это очень сложно», – рассказал начальник отдела фандрайзинга Белорусского общества Красного Креста Роман Мосько.

С каждой неделей число заявок увеличивается. Только на прошлой их поступило около тысячи. Больше и тех, кто нуждается в помощи. Кроме одиноких пенсионеров это люди в самоизоляции и врачи. Да и просьбы стали разнообразнее.

«Наши волонтеры занимаются доставкой продуктов на дом. Так как не все могут пользоваться электронным кошельком, возникает также необходимость совершить коммунальные и другие платежей. Есть запросы на доставку «ссобоек», передач в лечебные учреждения», – сказала председатель минской организации Белорусского общества Красного Креста Елена Фадеева.

Онлайн-сервис для волонтеров – разработка белорусской IT-компании. Приложения резидента Парка высоких технологий используют более двух миллионов человек в 75 странах. Этот продукт был ориентирован на Южную Америку и Африку. Но из-за пандемии пригодился на родине.

«У нас уже был готовый бренд, готовое приложение. Нам ничего не надо было разрабатывать дополнительно. Мы только настроили систему, чтобы она могла работать в Беларуси, с Красным Крестом», – рассказал сооснователь компании-разработчика Евгений Сусло.

И разработчик, и Красный Крест говорят, что после пандемии добрые дела не закончатся. Уже есть планы распространить бесплатное онлайн-такси для волонтеров и в регионах. В минском отделении Белорусского общества Красного Креста работают около 200 волонтеров.