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В Индии на фото попало «оружие будущего». Вы не поверите, но это просто пистолеты

14.05.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Индийский специалист по оружию, известный под ником Unknowncommando, разместил в своем Twitter-аккаунте весьма интересные фото. На них сотрудники спецслужб и полувоенных организаций страны изображены с футуристично выглядящим оружием, напоминающим крупный автомат или дробовик. Однако по факту это обычные пистолеты в обвесе.

На первом снимке — член старейшей полувоенной организации Индии Assam Riales с древним Browning Hi Power, разработанным больше 80 лет назад. На втором — спецназовец из группы NSG с австрийским Glock 19, а на последнем — представитель сил спецопераций индийского флота MARCOS с Beretta 92FS.

Все пистолеты «упакованы» в устройство CornerShot, которое и делает их похожими на оружие будущего. CornerShot позволяет вести стрельбу из-за угла, не подставляясь при этом под вражеский огонь — достаточно изогнуть ствол с закрепленным пистолетом в нужную сторону и стрелять, целясь при помощи особой камеры с дисплеем.

Система разработана в Израиле полковником Амосом Голаном, бывшим членом контртеррористической группы, в 2000-х годах. На CornerShot могут устанавливаться не только пистолеты, но и масса другого вооружения — американские и часть европейских штурмовых винтовок, некоторые гранатометы и нелетальное оружие. Стрельба производится нажатием на рычаг, связанный со спусковым крючком. Большим преимуществом CornerShot является то, что после стрельбы оружие можно снова выпрямить, и так его удобно хранить и переносить.

 
 
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Футуристичным их делает израильский обвес. Вот для чего он нужен.
 
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