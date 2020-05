В Индии на фото попало «оружие будущего». Вы не поверите, но это просто пистолеты

Источник материала: Tut.by

Индийский специалист по оружию, известный под ником Unknowncommando, разместил в своем Twitter-аккаунте весьма интересные фото. На них сотрудники спецслужб и полувоенных организаций страны изображены с футуристично выглядящим оружием, напоминающим крупный автомат или дробовик. Однако по факту это обычные пистолеты в обвесе.

Israeli Cornershots in India with different 9 mm pistols