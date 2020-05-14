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Блогер Тихановский идет в президенты, ему удалось подать заявку в ЦИК
Источник материала: БДГ
Автор Youtube-канала «Страна для жизни» сумел подать заявку в Центризбирком на регистрацию своей инициативной группы на будущих президентских выборах. Сергей Тихановский стал 11 кандидатом, которого зарегистрировал ЦИК.
Ранее сообщалось, что
Напомним, что за неделю, с 6 по 13 мая, в Беларуси
Отметим также, что ранее о намерении
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Автор Youtube-канала «Страна для жизни» сумел подать заявку в Центризбирком на регистрацию своей инициативной группы на будущих президентских выборах. Сергей...
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