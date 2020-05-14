Блогер Тихановский идет в президенты, ему удалось подать заявку в ЦИК

Автор Youtube-канала «Страна для жизни» сумел подать заявку в Центризбирком на регистрацию своей инициативной группы на будущих президентских выборах. Сергей Тихановский стал 11 кандидатом, которого зарегистрировал ЦИК.

Ранее сообщалось, что задержанный 6 мая блогер не сможет подать заявку в ЦИК, так как находится под арестом, а для оформления заявки нужна доверенность, но к Тихановскому не пускают адвоката. Однако сегодня заявка в ЦИК была подана.

Напомним, что за неделю, с 6 по 13 мая, в Беларуси задержали порядка 120 человек. Все они приходили на встречи с блогером Сергеем Тихановским.