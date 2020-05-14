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Блогер Тихановский идет в президенты, ему удалось подать заявку в ЦИК

14.05.2020 11:48 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Автор Youtube-канала «Страна для жизни» сумел подать заявку в Центризбирком на регистрацию своей инициативной группы на будущих президентских выборах. Сергей Тихановский стал 11 кандидатом, которого зарегистрировал ЦИК.

Ранее сообщалось, что задержанный 6 мая блогер не сможет подать заявку в ЦИК, так как находится под арестом, а для оформления заявки нужна доверенность, но к Тихановскому не пускают адвоката. Однако сегодня заявка в ЦИК была подана.

Напомним, что за неделю, с 6 по 13 мая, в Беларуси задержали порядка 120 человек. Все они приходили на встречи с блогером Сергеем Тихановским.

Отметим также, что ранее о намерении участвовать в кампании заявил бывший руководитель белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало, лидер "Говори правду" Андрей Дмитриев, индивидуальный предприниматель из Минска Наталья Кисель, фермер из Гомельского района Юрий Ганцевич, индивидуальный предприниматель, христианский демократ Николай Артюхов, предприниматель из Витебска Владимир Провальский,  а также «кандидаты протеста»-сторонники Николая Статкевича, Анна Канопацкая и Виктор Бабарико.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Автор Youtube-канала «Страна для жизни» сумел подать заявку в Центризбирком на регистрацию своей инициативной группы на будущих президентских выборах. Сергей...
 
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