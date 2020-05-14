Беларуска попала в пятёрку сильнейших теннисисток десятилетия

Источник материала: KYKY

Беларуска Виктория Азаренко, экс-первая ракетка мира, оказалась в рейтинге сильнейших теннисисток мира за десятилетие по версии WTA (Всемирной теннисной ассоциации). Список составляется на основе очков, которые спортсменки набрали с 2010 года. Азаренко расположилась на пятой строчке.

«Несмотря на перерыв, связанный с рождением ребенка, Виктория Азаренко набрала 39,235 очков, что достаточно для того, чтобы открыть топ-5 лучших теннисток десятилетия», – написано на сайте WTA.

Лучшим отрезком в карьере Азаренко стала первая половина 2010-х годов: беларуска одержала две победы на турнирах Большого шлема, выиграла золото Олимпиады и возглавляла мировой рейтинг. Первое место в топе у американки Серены Уильямс, набравшей 66308 баллов. Следом идут чешка Петра Квитова (46385), румынка Симона Халеп (44 590) и немка Ангелика Кербер (41090).

Обложка: instagram.com/vichka35.