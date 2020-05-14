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Беларуска попала в пятёрку сильнейших теннисисток десятилетия
Источник материала: KYKY>
Беларуска Виктория Азаренко, экс-первая ракетка мира, оказалась в рейтинге сильнейших теннисисток мира за десятилетие
«Несмотря на перерыв, связанный с рождением ребенка, Виктория Азаренко набрала 39,235 очков, что достаточно для того, чтобы открыть топ-5 лучших теннисток десятилетия», – написано на сайте WTA.
Лучшим отрезком в карьере Азаренко стала первая половина 2010-х годов: беларуска одержала две победы на турнирах Большого шлема, выиграла золото Олимпиады и возглавляла мировой рейтинг. Первое место в топе у американки Серены Уильямс, набравшей 66308 баллов. Следом идут чешка Петра Квитова (46385), румынка Симона Халеп (44 590) и немка Ангелика Кербер (41090).
Обложка: instagram.com/vichka35.
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Беларуска Виктория Азаренко, экс-первая ракетка мира, оказалась в рейтинге сильнейших теннисисток мира за десятилетие по версии WTA (Всемирной теннисной...
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