Европарламент одобрил снижение стоимости виз белорусам

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За соглашение о реадмиссии проголосовали 560 депутатов, за соглашение об упрощении визового режима с Беларусью – 634 депутата, против – 117 и 48 соответственно, сообщает reform.by.

Для завершения процесса ратификации соглашения направят в Совет ЕС.