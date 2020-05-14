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Европарламент одобрил снижение стоимости виз белорусам
Источник материала: Myfin
За соглашение о реадмиссии проголосовали 560 депутатов, за соглашение об упрощении визового режима с Беларусью – 634 депутата, против – 117 и 48 соответственно, сообщает reform.by.
Для завершения процесса ратификации соглашения направят в Совет ЕС.
Как сообщал
Источник: Myfin.by
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Европарламент одобрил 13 мая соглашения с Беларусью об упрощении выдачи виз и реадмиссии. Заседание транслировалось на сайте Европейского парламента. Соглашение...
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