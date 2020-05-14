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Европарламент одобрил снижение стоимости виз белорусам

14.05.2020 10:56 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

За соглашение о реадмиссии проголосовали 560 депутатов, за соглашение об упрощении визового режима с Беларусью – 634 депутата, против – 117 и 48 соответственно, сообщает reform.by.

Для завершения процесса ратификации соглашения направят в Совет ЕС.

Как сообщал Myfin.by, соглашения вступят в силу одновременно в первый день второго месяца после обмена ратификационными нотами. Если обмен произойдет в мае, документы начнут действовать с 1 июля.

Источник: Myfin.by
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Европарламент одобрил 13 мая соглашения с Беларусью об упрощении выдачи виз и реадмиссии. Заседание транслировалось на сайте Европейского парламента. Соглашение...
 
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