Собирайтесь сдавать жилье? Не забудьте уплатить налог

Источник материала: Пинский Вестник

Налоговая инспекция сообщает, что граждане, сдающие либо планирующие осуществлять сдачу в наём квартир, комнат, гаражей, должны заключить договор найма жилого (нежилого) помещения, стать на учет в налоговом органе по месту жительства (регистрации) и уплатить налог.

Уплату налогов можно произвести наличными денежными средствами в отделениях банка и почтовой связи, а также безналичным путем, используя банковскую карточку, с помощью платежно-справочных терминалов РУП «Белпочта» и инфокиосков, через Интернет-банкинг и платежную систему ЕРИП.

Важно! В соответствии с действующим законодательством налог не уплачивается в следующих случаях:

при сдаче жилых помещений молодым специалистам, молодым рабочим (служащим);

при сдаче организации или индивидуальному предпринимателю; в этом случае налог удержит из вашего дохода и перечислит в бюджет арендатор помещения.

Более подробную информацию можно получить в инспекции МНС по г.Пинску по адресу: г. Пинск, ул. Пушкина, д.5, либо по телефонам: (80165) 32-32-21, 32-24-93.