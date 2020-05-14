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«Три ИП, фермер и раскройщица»: кто из беларусов уже подал документы на кандидата в президенты

14.05.2020 11:54 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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К выходу этой заметки в ЦИК документы о регистрации инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов в президенты подали 12 беларусов. Вот, кто все эти люди.

Временно безработные Анжелика Железнякова, Ольга Николайчик, Валентин Фролов, индивидуальные предприниматели Вероника Мищенко, Александр Гречишников, раскройщик материалов Антонина Вишнякова, операционная санитарка Виктория Хотенко, ремесленник Игорь Клещук. Это так называемые «кандидаты протеста» из команды Николая Статкевича: они намерены использовать избирательную кампанию, чтобы проводить пикеты и общаться с избирателями.

Блогеры Сергей Тихановский и Юрий Ганцевич. Первый находится на ИВС и отбывает 15-суточный арест, но направил свою заявку через доверенное лицо. Второй – фермер. Публике запомнился пикетами, куда приводил своих коз и говорил, что решил пересесть с трактора в депутатское кресло.

Виталий Зелковский – инженер-дизайнер из Молодечно, более известный как «суровый беларус». Он уже пробовал занять депутатское кресло в 2014 году, но безуспешно.

Ну и Александр Лукашенко, действующий президент Беларуси. Как и на прошлых выборах, руководителем его инициативной группы стал глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

 
 
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К выходу этой заметки в ЦИК документы о регистрации инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов в президенты подали 12 беларусов. Вот, кто все эти люди. ...
 
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