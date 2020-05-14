На прошлой неделе профсоюзы Смолевиччины оказали помощь центральной районной больнице. Врачи благодарны всем, кто в это непростое время оказывает им поддержку. Подробнее читайте на страницах «КС».
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Профсоюзы поддерживают медиков
14.05.2020 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
На прошлой неделе профсоюзы Смолевиччины оказали помощь центральной районной больнице. Врачи благодарны всем, кто в это непростое время оказывает им поддержку. Подробнее читайте на страницах «КС».
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На прошлой неделе профсоюзы Смолевиччины оказали помощь центральной районной больнице. Врачи благодарны всем, кто в это непростое время оказывает им поддержку....
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