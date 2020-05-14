ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

$15 млн не хватает. ЦИК попросил беларусов скинуться на выборы – и это всех бесит

14.05.2020 13:00 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

ЦИК Беларуси создал внебюджетный фонд для допфинансирования выборов президента в Беларуси. Об этом пишет «БелТА».

Центризбирком ждет, что донаты пришлют беларусы, частные беларуские фирмы и общественные объединения. Переводить деньги на банковский счет нельзя людям без гражданства, бюджетным организациям, иностранцам и так далее. 

Полученные средства направят на изготовление дополнительного тиража информационных материалов о кандидатах в президенты, плакатов с датой выборов, материально-техническое обеспечение комиссий, а также на оплату других расходов, связанных с избирательной кампанией.

Мы уже рассказывали, в бюджете 2020 года на проведение президентских выборов 2020 года заложены 36 миллионов рублей (почти 14,8 миллиона долларов). Это сумма на два тура (на первый тур уйдут 25 миллионов, на второй – 11). Для сравнения: в 2015 году на выборы потратили 17 миллионов долларов, или 26 миллионов рублей.

Как к просьбе ЦИК относятся беларусы – в паре постов

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЦИК Беларуси создал внебюджетный фонд для допфинансирования выборов президента в Беларуси. Об этом пишет «БелТА». Центризбирком ждет, что донаты...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Три ИП, фермер и раскройщица»: кто из беларусов уже подал документы на кандидата в президенты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
14.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Единство
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика