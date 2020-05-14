$15 млн не хватает. ЦИК попросил беларусов скинуться на выборы – и это всех бесит

Источник материала: KYKY

ЦИК Беларуси создал внебюджетный фонд для допфинансирования выборов президента в Беларуси. Об этом пишет «БелТА».

Центризбирком ждет, что донаты пришлют беларусы, частные беларуские фирмы и общественные объединения. Переводить деньги на банковский счет нельзя людям без гражданства, бюджетным организациям, иностранцам и так далее.

Полученные средства направят на изготовление дополнительного тиража информационных материалов о кандидатах в президенты, плакатов с датой выборов, материально-техническое обеспечение комиссий, а также на оплату других расходов, связанных с избирательной кампанией.

Мы уже рассказывали , в бюджете 2020 года на проведение президентских выборов 2020 года заложены 36 миллионов рублей (почти 14,8 миллиона долларов). Это сумма на два тура (на первый тур уйдут 25 миллионов, на второй – 11). Для сравнения: в 2015 году на выборы потратили 17 миллионов долларов, или 26 миллионов рублей.

Как к просьбе ЦИК относятся беларусы – в паре постов