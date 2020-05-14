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$15 млн не хватает. ЦИК попросил беларусов скинуться на выборы – и это всех бесит
Источник материала: KYKY>
ЦИК Беларуси создал внебюджетный фонд для допфинансирования выборов президента в Беларуси. Об этом
Центризбирком ждет, что донаты пришлют беларусы, частные беларуские фирмы и общественные объединения. Переводить деньги на банковский счет нельзя людям без гражданства, бюджетным организациям, иностранцам и так далее.
Полученные средства направят на изготовление дополнительного тиража информационных материалов о кандидатах в президенты, плакатов с датой выборов, материально-техническое обеспечение комиссий, а также на оплату других расходов, связанных с избирательной кампанией.
Мы уже
Как к просьбе ЦИК относятся беларусы – в паре постов
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ЦИК Беларуси создал внебюджетный фонд для допфинансирования выборов президента в Беларуси. Об этом пишет «БелТА». Центризбирком ждет, что донаты...
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