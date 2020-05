Конор Макгрегор молится за выздоровление отца Хабиба

Источник материала: Tut.by

В настоящее время отец Хабиба Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии в Москве. По одним данным, он сейчас в коме , есть в сети информация и о перенесенном инсульте. Здоровья и выздоровления ему желают не только близкие люди, но и человек, считающийся заклятым врагом его сына — Конор Макгрегор.

Praying for the recovery of Abdulmanap Nurmagomedov. A man responsible for more World champions, across multiple fighting disciplines, than we even know.

A true martial genius!

Very saddened upon hearing this news tonight.

Praying for the Nurmagomedov family at this time