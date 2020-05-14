Источник материала: Myfin

​ВТБ Беларусь, Visa и «Колобайк» открывают сезон специальных предложений на прокат велосипедов

банка ВТБ (Беларусь) . «ВТБ всегда выступает за здоровый образ жизни и уделяет особое внимание экологическим проектам. В этом году совместно с партнерами мы представили владельцам карт банка специальные условия при использовании велотранспорта. Уверены, наше сотрудничество приведет к популяризации этого вида транспорта, а клиенты оценят удобство и выгоду велопроката», – отметила Ольга Атапович, заместитель председателя правления

«Минск – яркий пример города с возрастающим уровнем умной инфраструктуры для других стран региона. Такое стремительное развитие происходит, прежде всего, благодаря самим жителям. Мы рады, что минчане с удовольствием пользуются шеринговыми сервисами, поэтому, совместно с ВТБ Беларусь, продолжаем внедрять новые выгодные предложения, поддерживая велошеринг «Колобайк». Развитие умных городов всегда сопровождается решениями для транспорта, поэтому Visa предлагает технологии, которые помогут системе работать более эффективно, обеспечивая быструю и безопасную платежную среду для пользователей», – прокомментировала Светлана Чирва, региональный менеджер Visa в Беларуси, Украине и Молдове.

Для получения бонусов необходимо скачать и установить мобильное приложение Kolobike, пополнить депозит и совершить поездку. Начало аренды для новых клиентов также будет бесплатным.