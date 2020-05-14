Курсы валют на 14 мая: курс доллара 2.4512, курс евро 2.6486, российский рубль 3.3197

Источник материала: Myfin

14.05.2020: итоги торгов БВФБ

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0049 рубля до 2.4512, что составило 0.2%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.0023 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0037 (0.14%), на 14 мая 2020 курс составил 2.6486. По итогам месяца евро уменьшился на 0.0338 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0053 рублей (0.16%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.025 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 28 472 700 6 679 810 15 612 300

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.4 – 2.453 рублей, курс продажи доллара 2.456 – 2.5. Евро можно было продать в диапазоне 2.57 – 2.65 рублей, купить – 2.654 – 2.69.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =74.2997 (стоимость 1 доллара равна 74.2997 российских рубля),

=74.2997 (стоимость 1 доллара равна 74.2997 российских рубля), EUR/USD =1.082 (1 евро стоит 1.082 доллар),

=1.082 (1 евро стоит 1.082 доллар), EUR/RUB =80.2 (80.2 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .