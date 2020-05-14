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Фуру вынесло с дороги прямо на людей, ее заметили в последний момент: видео с регистратора
Источник материала: Tut.by
В штате Техас водитель 18-колесного грузовика потерял управление из-за плохих погодных условий. Фура вылетела с проезжей части и понеслась прямо на полицейских, которые стояли у обочины. Люди заметили опасность в последний момент. Инцидент попал в объектив видеорегистратора в патрульном авто.
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Грузовик потерял управление на скользкой дороге.
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