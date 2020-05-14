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Фуру вынесло с дороги прямо на людей, ее заметили в последний момент: видео с регистратора

14.05.2020 13:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В штате Техас водитель 18-колесного грузовика потерял управление из-за плохих погодных условий. Фура вылетела с проезжей части и понеслась прямо на полицейских, которые стояли у обочины. Люди заметили опасность в последний момент. Инцидент попал в объектив видеорегистратора в патрульном авто.

 
 
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