В 12-м городке неизвестный похитил колёса велосипеда, милиция ищет свидетелей

Источник материала: Слуцк Город

В период со 2 по 4 мая у многоэтажного дома по улице Ленина 293А неустановленное лицо похитило колёса от велосипеда, который был пристёгнут у подъезда.

Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД ищет возможных свидетелей. Если вы что-то видели или располагаете какими-либо сведениями об этом случае, просьба сообщить по телефонам 8(029)679-75-46 или 102.



ОУР Слуцкого РОВД