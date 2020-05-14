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В 12-м городке неизвестный похитил колёса велосипеда, милиция ищет свидетелей

14.05.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В период со 2 по 4 мая у многоэтажного дома по улице Ленина 293А неустановленное лицо похитило колёса от велосипеда, который был пристёгнут у подъезда.

Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД ищет возможных свидетелей. Если вы что-то видели или располагаете какими-либо сведениями об этом случае, просьба сообщить по телефонам 8(029)679-75-46 или 102.


ОУР Слуцкого РОВД

 
 
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В период со 2 по 4 мая у многоэтажного дома по улице Ленина 293А неустановленное лицо похитило колёса от велосипеда, который был пристёгнут у подъезда.
 
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