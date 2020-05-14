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Лукашенко снова поднял тему цены российского газа для Беларуси

14.05.2020 14:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: 4esnok.by

Президент привел в пример Германию, которая получает российский газ по цене около 70 долларов за тысячу кубометров, тогда как Беларусь платит 127 долларов.

На встрече с главной правительства 14 мая президент заявил, что, по полученной им информации, в Европе Россия продает газ дешевле 70 долларов. В связи с этим Александр Лукашенко заявил, что намерен снова поднять этот вопрос на видеоконференции ЕАЭС. «Хотелось бы знать, что к настоящему времени предпринято по снижению цены на природный газ для Беларуси, - сказал президент. - Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (Победы в Великой Отечественной войне. - Прим.), что Германии продают природный газ до 70 долларов, как у меня информация (там по-разному было), но никак не 127 долларов, как для Беларуси".

Вопрос о снижении цена на газ для Беларуси поднимается не впервые. Комментарии российской стороны до сих пор сводились к тому, что необходимо выполнять условия годового контракта, который предусматривает для Беларуси цену в 127 долларов за тысячу кубометров. 

 
 
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Президент привел в пример Германию, которая получает российский газ по цене около 70 долларов за тысячу кубометров, тогда как Беларусь платит 127 долларов.
 
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