ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Александр Лукашенко об окончании учебного года и вступительной кампании: ненужных послаблений быть не должно

14.05.2020 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом вице-премьера Игоря Петришенко и министра образования Игоря Карпенко.

Глава государства подчеркнул, что никакие проблемы в экономике и, тем более, никакие вирусы не отменяют актуальной темы, которая лежит в сфере образования детей и решений в этом плане.

В центре внимания были три темы — окончание учебного года в системе образования, вступительная кампания и экзамены, летнее оздоровление и отдых детей. «На вопросы по этим темам сейчас надо давать ответ», — заявил белорусский лидер.

«Хотел бы услышать вашу точку зрения, что будем делать и как будем работать. У нас же экзамены в 9-х и 11-х классах, затем в вузах окончание учебного года, вступительные экзамены. Нам надо исходить из того, как развивалась ситуация в Беларуси и какие меры принимались и мною, и другими органами власти в связи с этой пандемией и вирусными проблемами. Решения будут исключительно исходить из того, как развивались эти события. А не так, как делают наши соседи. Мы не жили так, как жили наши соседи. Мы ничего не запрещали, мы открыто и честно говорили людям, как надо жить и работать», — отметил Президент.

«Поэтому из этого будем исходить. Никаких ненужных послаблений быть не должно. Для того, чтобы учиться в вузе, нужны знания. Знания на стол — поступай в вуз. Если это школа, давайте определимся, как мы будем проводить там выпускные экзамены по окончании 9-х и 11-х классов. Я готов выслушать ваши предложения для принятия соответствующего решения», — заявил глава государства.

Игорь Карпенко доложил, что на сегодняшний момент школы в среднем посещают 41% обучающихся. «Это в первую смену. По-разному развиваются события в разных регионах. Особенно в сельской местности — там гораздо больше школьников на занятиях. И мы выстраиваем образовательный процесс таким образом, чтобы не потерять качество образования. Естественно, стоит вопрос, как аттестовать школьников», — сказал министр.

БЕЛТА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом вице-премьера Игоря Петришенко и министра образования Игоря Карпенко. Глава...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко снова поднял тему цены российского газа для Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
14.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика