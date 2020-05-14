Сколько бы лет не прошло со Дня Победы, время никогда не изгладит из памяти народа события Великой Отечественной войны. Не последнюю роль в этом играют произведения писателей. Книга о войне — это впечатляющее литературное произведение, дающее читателям представление о самой большой трагедии прошлого столетия.

В рамках мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне учащиеся шестых и восьмых классов ГУО «Смолевичская районная гимназия» приняли участие в литературных чтениях «Читаем о войне вместе», организованных учителем русского языка и литературы Ольгой Игнашевой и учителем белорусского языка и литературы Анжеликой Науменко.

Для нынешних учащихся военные годы — совсем далекое прошлое, и все реже у них есть возможность слышать истории о военном времени из уст непосредственных участников событий. Через литературу и творчество дети получают возможность прикоснуться к истории своей страны, своего города.

Во вступительной беседе учащиеся рассуждали о том, что такое война, когда она была, как они понимают слова «Великая Отечественная», высказывали свои предположения о том, почему наш народ одержал победу. После гимназисты слушали гимн «Священная война», смотрели презентацию с использованием кадров военного времени, а также почтили память погибших во время Великой Отечественной войны минутой молчания.

Шестиклассники читали наизусть произведения А.Вертинского, М.Сургачева, А.Пысина. Учащийся 10-го класса, участник областного конкурса «Живая классика» Никита Аврамов прочел «Рэквіем па кожным чацвертым» А.Вертинского.

Восьмиклассники делились впечатлениями о произведениях М.Шолохова, К.Симонова, А.Твардовского, Б.Васильева, А.Фадеева, Д.Гранина, В.Быкова, Б.Полевого, Э.Казакевича, С.Алексиевич и др. известных и менее известных писателей.

Читать произведения о войне порой очень страшно, но читать и знать надо, чтобы та история никогда не повторилась.

Нет сомнений в необходимости таких мероприятий. Они помогают юному поколению яснее понять то суровое время, когда мужеством, стойкостью, самоотверженным трудом советского народа была спасена наша Отчизна, воспитывают в детях чувство патриотизма, интернационализма, долга перед старшими поколениями, сопричастности к истории родной страны.

Ольга ИГНАШЕВА, учитель русского языка и литературы ГУО «Смолевичская районная гимназия»