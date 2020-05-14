В мае отмечается — Международный день медицинской сестры. Фактически празднику уже более ста пятидесяти лет. Но только в январе 1974 года было принято официальное решение отмечать этот день 12-го мая — в день рождения одной из знаменитых англичанок, Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны организовала первую в мире службу сестер милосердия.

Данный праздник — хороший повод еще раз поблагодарить и поздравить представительниц одной из самых гуманных профессий. Медицинские сестры — это специалисты, выполняющие предписания врача или фельдшера по уходу за больными, это обязательные помощники докторов, ведь именно они на протяжении всего срока лечения непосредственно работают с пациентами.

Ирина Васильевна Барткевич работает медицинской сестрой в УЗ «Смолевичская ЦРБ» более 30-ти лет.

Родилась Ирина Васильевна в Смолевичском районе. После окончания 8-ми классов хотела стать учителем.

— Но из-за отсутствия музыкального слуха меня не взяли, — рассказывает она. — Посмотрев на мой хороший аттестат, члены приемной комиссии посоветовали мне пойти в Борисовское медицинское училище. Когда мы с мамой принесли туда документы, я окунулась в совершенно иной мир, как мне показалось. Там все были в белых халатах, и мне все очень понравилось. Пройдя дополнительные курсы при поступлении, я стала студенткой медучилища. Учиться нравилось безумно. И сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что другого пути для себя бы не желала.

После получения диплома, в 1987-м году, Ирину Васильевну направили на работу в Смолевичскую центральную районную больницу.

— В то время главврачом работал Петр Антонович Митько. Начинала под его руководством. Сначала работала медицинской сестрой в хирургическом отделении. Конечно, сложно было. Но коллектив был хороший, медсестры все опытные, с большим стажем. Они меня быстро всему научили, — вспоминает моя собеседница.

После выхода из отпуска по уходу за ребенком Ирина Васильевна стала работать старшей медицинской сестрой в неврологическом отделении. И вот уже ровно 20 лет трудится именно здесь.

— В неврологии сразу работала под началом Марины Францевны Трус, — продолжает рассказ Ирина Барткевич, — именно она была заведующим. Сейчас отделение возглавляет Наталья Леонидовна Владимирова. Коллектив у нас замечательный. Все мои девочки (медсестры) — умницы, работать с ними легко.

Довелось Ирине Васильевне поработать в отделении анестезиологии и реанимации. Получив диплом медсестры-анестезиста, она и сейчас, при необходимости, может выйти на дежурство.

Забот у старшей медсестры отделения хватает. Но она этому только рада: без любимой работы не представляет своей жизни. В свободное время, как признается Ирина Васильевна, любит хлопотать в огороде, работать в парнике и ухаживать за цветами — как любая белорусская женщина. Любит читать, смотреть хорошее кино и путешествовать, открывая для себя незнакомые уголки родной и любимой Беларуси. Она счастливая жена и мама — а это самое главное в жизни.

— Ведь когда ты чувствуешь заботу и поддержку родных, — говорит Ирина Васильевна, — то и на работу идешь с прекрасным настроением. Зная, что дома тебя ждут и любят, можешь полностью отдавать себя любимой работе.

Ирина Васильевна очень отзывчивая и коммуникабельная — и не только потому, что профессия обязывает.

— Пациенты, прежде всего, — люди. И, несмотря на то, что у каждого из них свой характер и определенные взгляды, найти подход можно ко всем. И, как бы сложно не приходилось иногда, нужно всегда помнить о том, что грамотный специалист должен с улыбкой встречать каждого пациента, а негативные эмоции оставлять за стенами больницы. Иначе нельзя, — уверена медсестра.

В профессиональный праздник Ирина Васильевна желает коллегам хорошего весеннего настроения, огромного терпения, крепкого здоровья, семейного благополучия и гармонии.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

На снимке: старшая медицинская сестра отделения неврологии УЗ «Смолевичская ЦРБ» Ирина Васильевна Барткевич.

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