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Правительство поможет белорусам, которые зарабатывают меньше 375 рублей
Источник материала: Myfin
По словам премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, на встрече с президентом Александром Лукашенко рассматривался второй пакет мер поддержки, который дорабатывается в правительстве.
«Во втором пакете мер – мероприятия, которые направлены на поддержку людей. В частности, правительство предложило тем, кто работает в условиях неполной занятости, у кого заплата таким образом оказалась меньше минимальной, за счет бюджета сделать доплату. И ряд других мер, которые непосредственно касаются граждан», – сказал премьер-министр.
Он добавил, что в начале следующей недели правительство доработает пакет мер с учетом замечаний главы государства и внесет документы в Администрацию президента.
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