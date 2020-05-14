Правительство поможет белорусам, которые зарабатывают меньше 375 рублей

Источник материала: Myfin

Фото: president.gov.by

По словам премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, на встрече с президентом Александром Лукашенко рассматривался второй пакет мер поддержки, который дорабатывается в правительстве.

«Во втором пакете мер – мероприятия, которые направлены на поддержку людей. В частности, правительство предложило тем, кто работает в условиях неполной занятости, у кого заплата таким образом оказалась меньше минимальной, за счет бюджета сделать доплату. И ряд других мер, которые непосредственно касаются граждан», – сказал премьер-министр.



«Требование главы государства неизменно, и сегодня еще раз было доведено до правительства, что главное в это непростое время (мы понимаем, что кризисы приходят и уходят) – это сохранить трудовые коллективы. Через сохранение трудовых коллективов мы сохраняем работоспособность предприятий. И когда откроются рынки, эти предприятия будут готовы заполнить ту нишу продукции, которая образовалась за время вынужденного простоя в других государствах», – подчеркнул Сергей Румас.

Он добавил, что в начале следующей недели правительство доработает пакет мер с учетом замечаний главы государства и внесет документы в Администрацию президента.

