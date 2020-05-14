Британец попробовал всё беларуское пиво. Для этого съездил даже в Речицу и Бобруйск

Источник материала: KYKY

Британский блогер Бенджамин Рич, более известный как Bald and Bankrupt («Лысый банкрот»), поставил перед собой задачу – отправиться в тур по городам Беларуси, чтобы попробовать все пиво, которое делают местные пивоварни. В список вошли Брест, Лида, Витебск, Речица, Бобруйск и Минск. О том, что из всего этого вышло, Рич снял видео, которое опубликовал сегодня:

Пивной тур Рича стартует с Бреста, где в первом же магазине брестского пива не оказывается, но уже в следующем супермаркете оно, слава богу, есть. Иностранец гуляет по городу, параллельно проводя подписчикам экскурсию по знаковым местам и пробуя напиток прямо на улице (так делать, конечно, нельзя). Затем с пересадкой добирается до Гродно. Там он пытается снять номер в гостинице и успокаивает озадаченную сотрудницу тем, что уже прошел 14-дневный карантин в Минске. История повторятся – экскурсия по достопримечательностям города с лидским пивом в руке в общественном месте (ох).

Оказываясь в Витебске, держа бутылку пива, Бенджамин рассказывает о Марке Шагале; в Речице знакомится с местным парнем Никитой и показывает «великую реку Днепр». Затем блогер переносится в Бобруйск – и там предлагает тост за советскую архитектуру и автовокзалы в частности. Финальной точкой маршрута оказывается Минск, откуда все и началось. В Серебрянке Рич подводит итоги: брестское и лидское пиво получают по лайку, бобруйское и витебское – увы, по большому пальцу вниз.

Бенджамин Рич – тревел-блогер родом из Брайтона, он ведет свой ютьюб-канал с 2018 года. Сейчас на него подписаны почти 1,7 миллиона человек. Британец путешествует по неочевидным для соотечественников странам и показывает их с неожиданной стороны. По его признанию, он восхищается постсоветскими странами, а в 2018 году даже выпустил книгу о Беларуси под названием «The Burning Edge: Travels Through Irradiated Belarus». Что же, Рич, то – узаемна!