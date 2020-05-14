Если вы креативная и творческая семья, ваши дети мечтают стать спасателями и с замиранием сердца смотрят на проезжающие мимо пожарные машины, тогда специально для Вас Смолевичский РОЧС совместно с управлением по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома, РК ОО «БРСМ» и редакцией газеты «Край смалявiцкi» запускают интернет-конкурс «Я б в спасатели пошел!»

Организаторы предлагают семьям с детьми дошкольного (до 5 лет) и младшего школьного (6-11 лет) возраста принять участие в 2 номинациях – «Детский костюм спасателей» и «Детская техника спасателей».

По условиям конкурса родители вместе с детьми должны изготовить из любых подручных средств костюм спасателя. Также участникам конкурса предлагается проявить творческие способности и реконструировать под пожарный автомобиль детскую коляску, трехколесный велосипед либо педальный автомобиль.

Вместе с заявкой на участие необходимо подготовить видео-презентацию о своей работе и направить по электронной почте: gazeta1931@tut.by в редакцию газеты «Край смалявiцкi» до 31 мая.

Результаты конкурса будут объявлены 1 июня, в Международный день защиты детей. Победителей каждой номинации ожидают дипломы и ценные подарки, призеры будут награждены дипломами соответствующих степеней и памятными призами.

Победители районного этапа смогут представить свой регион на областном конкурсе.

Желаем вдохновения и творческих успехов!

Подробнее о проведении интернет-конкурса можно узнать в Положении о проведении районного этапа интернет-конкурса «Я б в спасатели пошел», а также по тел. 801776-25877.