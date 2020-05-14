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Правительство планирует доплаты гражданам, работающим в режиме неполной занятости
14.05.2020 15:12 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: president.gov.by
По словам Сергея Румаса, это предусматривает второй пакет мер по поддержке экономики, который сейчас дорабатывается в Совмине по поручению Лукашенко.
14 мая премьер-министр Сергей Румас обсудил с Александром Лукашенко ситуацию в экономике, сообщает пресс-служба президента. В частности, на встрече шла речь о втором пакете мер поддержки, который сейчас дорабатывается в Совмине. Как сообщил Румас, второй пакет предусматривает меры по поддержке граждан. «В частности, правительство предложило тем, кто работает в условиях неполной занятости, у кого заплата таким образом оказалась меньше минимальной, за счет бюджета сделать доплату. И ряд других мер, которые непосредственно касаются граждан", - пояснил глава правительства.
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По словам Сергея Румаса, это предусматривает второй пакет мер по поддержке экономики, который сейчас дорабатывается в Совмине по поручению Лукашенко.
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