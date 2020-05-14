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Правительство планирует доплаты гражданам, работающим в режиме неполной занятости

14.05.2020 15:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: president.gov.by

По словам Сергея Румаса, это предусматривает второй пакет мер по поддержке экономики, который сейчас дорабатывается в Совмине по поручению Лукашенко.

14 мая премьер-министр Сергей Румас обсудил с Александром Лукашенко ситуацию в экономике, сообщает пресс-служба президента. В частности, на встрече шла речь о втором пакете мер поддержки, который сейчас дорабатывается в Совмине. Как сообщил Румас, второй пакет предусматривает меры по поддержке граждан. «В частности, правительство предложило тем, кто работает в условиях неполной занятости, у кого заплата таким образом оказалась меньше минимальной, за счет бюджета сделать доплату. И ряд других мер, которые непосредственно касаются граждан", - пояснил глава правительства.

Румас сообщил, что главное требование президента в нынешней ситуации – это сохранение трудовых коллективов. «Через сохранение трудовых коллективов мы сохраняем работоспособность предприятий, - пояснил Румас. - И когда откроются рынки, эти предприятия будут готовы заполнить ту нишу продукции, которая образовалась за время ".

Президент вернул проект пакета мер на доработку в правительство, потребовав, чтобы «чтобы никакая помощь на местах не распределялась без участия местных органов власти». Румас выразил согласие с такие подходом: «Губернаторы готовы возглавить эту работу и, соответственно, нести ответственность за эти результаты. Потому что они лучше видят, какие предприятия и сектора нуждаются в поддержке".

Доработанный документ планирует внести в Администрацию президента в начале следующей недели.

 
 
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По словам Сергея Румаса, это предусматривает второй пакет мер по поддержке экономики, который сейчас дорабатывается в Совмине по поручению Лукашенко.
 
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