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Открылось движение по улице Днепровской флотилии
14.05.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> Как сообщил начальник Пинского участка КУП «Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие» Александр Бохан, в связи с завершением реконструкции моста через реку Пину открывается движение на близлежащих улицах. Предварительно проведены разметочные работы на улицах Белова, Столинской, по съезду с моста до улицы Днепровской флотилии. Сейчас на этой улице установлены дорожные знаки, искусственные неровности, нанесена разметка. На днях там сняты ограничения для движения автотранспорта и пешеходов по улице.
Елена ЖУК
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Как сообщил начальник Пинского участка КУП «Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие» Александр Бохан, в связи с завершением реконструкции...
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