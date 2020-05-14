ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Открылось движение по улице Днепровской флотилии

14.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

> Как сообщил начальник Пинского участка КУП «Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие» Александр Бохан, в связи с завершением реконструкции моста через реку Пину открывается движение на близлежащих улицах. Предварительно проведены разметочные работы на улицах Белова, Столинской, по съезду с моста до улицы Днепровской флотилии. Сейчас на этой улице установлены дорожные знаки, искусственные неровности, нанесена разметка. На днях там сняты ограничения для движения автотранспорта и пешеходов по улице.

Елена ЖУК

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщил начальник Пинского участка КУП «Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие» Александр Бохан, в связи с завершением реконструкции...
 
Новости дня
Новости разные
 
Правительство поможет белорусам, которые зарабатывают меньше 375 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
14.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика