Открылось движение по улице Днепровской флотилии

Источник материала: Пинский Вестник

Как сообщил начальник Пинского участка КУП «Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие» Александр Бохан, в связи с завершением реконструкции моста через реку Пину открывается движение на близлежащих улицах. Предварительно проведены разметочные работы на улицах Белова, Столинской, по съезду с моста до улицы Днепровской флотилии. Сейчас на этой улице установлены дорожные знаки, искусственные неровности, нанесена разметка. На днях там сняты ограничения для движения автотранспорта и пешеходов по улице.



Елена ЖУК