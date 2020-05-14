Расходы на ядерное оружие в мире выросли до рекордной величины

Источник материала: Ежедневник

фото: progomel.by

Девять ядерных держав в пошлом году потратили на ядерное вооружение 73 миллиарда долларов.

Наибольшие расходы – у США, которые потратили на эти цели столько же, сколько остальные восемь стран вместе взятые, отмечает «Коммерсант» со ссылкой на доклад Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).

В целом рост расходов на производство ядерного оружия в мире увеличился в 2019 году на 10% (на 7,1 млрд долларов).

США потратили 35,4 млрд долларов, Китай - 10,4 млрд, Великобритания — 8,9 млрд, Россия — 8,5 млрд, Франция — 4,8 млрд, Индия — 2,3 млрд, Израиль — 1 млрд, Пакистан — 1 млрд, Северная Корея — 0,6 млрд.