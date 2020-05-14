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Сыщики нашли школьника, который вскрыл две машины в Могилеве
Источник материала: БTСомнительный старт в жизни. Сыщики нашли школьника, который вскрыл две машины в Могилеве и планировал сдать их на металлолом. В одном случае 12-летний мальчишка даже привлек прохожего, мужчина помог парнишке закатить авто к пункту приема. По сообщению МВД, в прошлом месяце заявляли о розыске человека, который пытался угнать Audi и Volkswagen. Покушения были зафиксированы в ночь с 4 на 5 апреля. И спустя время с помощью камер видеонаблюдения милиция установила, что к преступлению причастен местный школьник. Сначала парень вскрыл дверные замки в Audi, проник в салон и попытался запустить двигатель, замкнув провода замка зажигания. Но тронуться с места не получилось. Проба с Volkswagen также оказалась провальной.
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Сомнительный старт в жизни. Сыщики нашли школьника, который вскрыл две машины в Могилеве и планировал сдать их на металлолом. В одном случае 12-летний мальчишка даже...
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