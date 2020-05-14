Райисполкомы могут самостоятельно принимать решение о включении режима временного отопления

Прежде всего это ощущается в части температуры за окном: после майских +20 и выше на улице, в первой половине месяца заметно похолодало. Как известно, с 12 мая в Гродно распоряжением горисполкомавключены системы отопления в режиме протапливания в детских садах, лечебно-профилактических и медицинских учреждениях. Решение приняли оперативно и прежде всего сконцентрировали на учреждениях соцсферы. В то же время, как сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства горисполкома, отопление будет отключено после установления стабильно высокой температуры наружного воздуха. Это же касается и райцентров.
– Облисполкомом дано право каждому райисполкому на месте определять целесообразность возвращения к режиму временного отопления, погодная ситуация вынуждает подавать тепло на объекты социальной сферы, –прокомментировала ситуацию заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству облисполкома – начальник отдела энергетики, транспорта и связи Наталья Прилепская.– Будем надеяться на установление теплых дней в конце мая.