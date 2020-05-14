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Райисполкомы могут самостоятельно принимать решение о включении режима временного отопления

14.05.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Весна в этом году более чем капризная.

Прежде всего это ощущается в части температуры за окном: после майских +20 и выше на улице, в первой половине месяца заметно похолодало. Как известно, с 12 мая в Гродно распоряжением горисполкомавключены системы отопления в режиме протапливания в детских садах, лечебно-профилактических и медицинских учреждениях. Решение приняли оперативно и прежде всего сконцентрировали на учреждениях соцсферы. В то же время, как сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства горисполкома, отопление будет отключено после установления стабильно высокой температуры наружного воздуха. Это же касается и райцентров.

 Облисполкомом дано право каждому райисполкому на месте определять целесообразность возвращения к режиму временного отопления, погодная ситуация вынуждает подавать тепло на объекты социальной сферы, –прокомментировала ситуацию заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству облисполкома – начальник отдела энергетики, транспорта и связи Наталья Прилепская.– Будем надеяться на установление теплых дней в конце мая.

 
Теги: Гродно
 
 
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Весна в этом году более чем капризная. Прежде всего это ощущается в части температуры за окном: после майских +20 и выше на улице, в первой...
 
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