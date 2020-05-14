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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 4 тонны самогонной браги и около 600 литров готового продукта найдено в Молодечненском районе 4 тонны самогонной браги и около 600 литров уже готового продукта. И в таких масштабах производитель в Молодечненском районе варил суррогат сугубо в личных целях. Во...

4 тонны самогонной браги и около 600 литров уже готового продукта. И в таких масштабах производитель в Молодечненском районе варил суррогат сугубо в личных целях. Во всяком случае, так он прокомментировал свое увлечение стражам порядка. 36-летний житель деревни Носилово переоборудовал хозпостройку у себя на приусадебном участке под мини-завод по производству самогона. Когда в гости к бутлегеру заглянули оперативники, мужчина как раз готовил очередную партию спиртного. По словам фигуранта, высокоградусный напиток он варил в течение трех дней. Суррогат конфискован и уничтожен. Самогон изъят. А оборудование было демонтировано. Надо сказать, мужчина привлекался ранее к административной ответственности за аналогичное правонарушение.