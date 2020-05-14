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Крупную партию фруктов без документов задержала белорусская таможня

14.05.2020 20:16 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

40 тонн апельсинов, яблок, нектаринов, персиков и других плодов нелегально пытались ввезти на территорию России. 2 фуры с российскими номерами были остановлены в Дубровенском районе, недалеко от Смоленской области. Представители российских фирм-перевозчиков не смогли представить сопроводительные документы, а также фитосанитарные сертификаты. Витебской таможней начат административный процесс. Перевозчику грозит штраф  до 50% от стоимости груза, который оценивается более чем в 200 тысяч рублей. 
 
 
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40 тонн апельсинов, яблок, нектаринов, персиков и других плодов нелегально пытались ввезти на территорию России. 2 фуры с российскими номерами были остановлены в...
 
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