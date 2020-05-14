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В Свислочском районе автопоезд врезался в автобус с пассажирами

14.05.2020 19:20 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Авария в Свислочском районе: автопоезд врезался в автобус с пассажирами, четыре человека пострадали. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа и бригада медиков. По сообщению СК, сегодня около 6 часов утра в поселке Порозово при выезде со второстепенной дороги на перекресток  МАН с цистерной и прицепом не уступил дорогу рейсовому транспорту сообщением Корнадь - Гродно, в результате произошло столкновение. В момент аварии в автобусе находились пятеро пассажиров, четверых отвезли в больницу. Одного после осмотра врачи отпустили домой. Все обстоятельства произошедшего выясняются, кроме того, назначен ряд экспертиз: они помогут понять, почему водитель грузовой машины совершил опасный маневр и повернул со второстепенной, не уступив дорогу автобусу. 
 
Теги: Гродно
 
 
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Авария в Свислочском районе: автопоезд врезался в автобус с пассажирами, четыре человека пострадали. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа и...
 
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