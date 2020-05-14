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Кража из сельского магазина. Пропали алкоголь, сигареты и продукты

14.05.2020 20:16 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Ущерб - 270 рублей. Казалось бы… Настоящий сельский детектив, но очень плохого качества. антигерои даже не скрывали, что творят. Разбили стекло входной двери, включили свет для лучшей ориентации в помещении. И вряд ли они предполагали, что в магазине установлены камеры наблюдения. 

К слову, задержанные - это двое местных. Возможно, в агрогородке Массоляны их знают. В прошлом неоднократно судимы, злоупотребляют алкоголем. По факту кражи возбуждено уголовное дело. И еще, рассказали в милиции, сутками ранее эти двое совершили кражу строительного инструмента из дома односельчанина.

 
 
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Ущерб - 270 рублей. Казалось бы… Настоящий сельский детектив, но очень плохого качества. антигерои даже не скрывали, что творят. Разбили стекло входной двери,...
 
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