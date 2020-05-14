Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кража из сельского магазина. Пропали алкоголь, сигареты и продукты Ущерб - 270 рублей. Казалось бы… Настоящий сельский детектив, но очень плохого качества. антигерои даже не скрывали, что творят. Разбили стекло входной двери,...

Ущерб - 270 рублей. Казалось бы… Настоящий сельский детектив, но очень плохого качества. антигерои даже не скрывали, что творят. Разбили стекло входной двери, включили свет для лучшей ориентации в помещении. И вряд ли они предполагали, что в магазине установлены камеры наблюдения.К слову, задержанные - это двое местных. Возможно, в агрогородке Массоляны их знают. В прошлом неоднократно судимы, злоупотребляют алкоголем. По факту кражи возбуждено уголовное дело. И еще, рассказали в милиции, сутками ранее эти двое совершили кражу строительного инструмента из дома односельчанина.