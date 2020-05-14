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Взбодрился: водитель остановился, чтобы пропустить пешехода, и через пару секунд оказался в реке

14.05.2020 16:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Досадное ДТП произошло в Петербурге: там водитель остановился для пропуска пешехода и спустя пару мгновений получил мощный удар сзади. Его силы хватило, чтобы автомобиль начал движение, пробил ограждение и упал в реку. Водитель сумел выбраться и не пострадал, а пешеход, судя по видео, отделался испугом. Момент аварии попал на видео.

 
 
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