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Взбодрился: водитель остановился, чтобы пропустить пешехода, и через пару секунд оказался в реке
Источник материала: Tut.by
Досадное ДТП произошло в Петербурге: там водитель остановился для пропуска пешехода и спустя пару мгновений получил мощный удар сзади. Его силы хватило, чтобы автомобиль начал движение, пробил ограждение и упал в реку. Водитель сумел выбраться и не пострадал, а пешеход, судя по видео, отделался испугом. Момент аварии попал на видео.
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Машину отнесло на 200 метров вниз по течению.
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