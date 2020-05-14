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Rover и Citroën столкнулись лоб в лоб на трассе М5 – три человека погибли

14.05.2020 22:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Смертельная авария произошла на трассе М5: там лоб в лоб столкнулись две иномарки – Rover и Citroën. В результате ДТП три человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. 

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, следователи, эксперты, спасатели и скорая. Обстоятельства ДТП уточняются.

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Смертельная авария произошла на трассе М5: там лоб в лоб столкнулись две иномарки – Rover и Citroën. В результате ДТП три человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе...
 
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