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Rover и Citroën столкнулись лоб в лоб на трассе М5 – три человека погибли
Источник материала: ОНТ
Смертельная авария произошла на трассе М5: там лоб в лоб столкнулись две иномарки – Rover и Citroën. В результате ДТП три человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ, следователи, эксперты, спасатели и скорая. Обстоятельства ДТП уточняются.
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Смертельная авария произошла на трассе М5: там лоб в лоб столкнулись две иномарки – Rover и Citroën. В результате ДТП три человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе...
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