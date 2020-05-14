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Лукашенко: Чтобы учиться в вузе, нужны знания, послаблений быть не должно
14.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вступительные экзамены в вузы Беларуси начнутся 25 июня – почти на две недели позже обычного. Об этом президенту страны Александру Лукашенко доложил министр образования республики Игорь Карпенко. Но никаких послаблений выпускникам из-за пандемии не будет, передает «МИР 24».
«Нам надо исходить из того, как развивалась ситуация в Беларуси и какие меры принимались и мною, и другими органами власти в связи с этой так называемой пандемией и вирусными проблемами. Мы не жили так, как жили наши соседи. Мы ничего не запрещали, мы открыто и честно говорили людям, как надо жить и работать. Из этого будем исходить. Никаких ненужных послаблений быть не должно. Для того, чтобы учиться в вузе, нужны знания», – заявил белорусский лидер.
Министерство образования вскоре утвердит график централизованного тестирования. Экзамены по математике и русскому языку сдают чаще всего. Чтобы исключить наплыв выпускников, на эти предметы выделят по два дня.
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Вступительные экзамены в вузы Беларуси начнутся почти на две недели позже обычного – 25 июня. Министерство образования вскоре утвердит график централизованного...
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