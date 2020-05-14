Лукашенко: Чтобы учиться в вузе, нужны знания, послаблений быть не должно

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вступительные экзамены в вузы Беларуси начнутся 25 июня – почти на две недели позже обычного. Об этом президенту страны Александру Лукашенко доложил министр образования республики Игорь Карпенко. Но никаких послаблений выпускникам из-за пандемии не будет, передает «МИР 24».

«Нам надо исходить из того, как развивалась ситуация в Беларуси и какие меры принимались и мною, и другими органами власти в связи с этой так называемой пандемией и вирусными проблемами. Мы не жили так, как жили наши соседи. Мы ничего не запрещали, мы открыто и честно говорили людям, как надо жить и работать. Из этого будем исходить. Никаких ненужных послаблений быть не должно. Для того, чтобы учиться в вузе, нужны знания», – заявил белорусский лидер.

Министерство образования вскоре утвердит график централизованного тестирования. Экзамены по математике и русскому языку сдают чаще всего. Чтобы исключить наплыв выпускников, на эти предметы выделят по два дня.