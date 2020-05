«Бог вернулся». Златан Ибрагимович прокомментировал свое возвращение в Италию

Источник материала: Tut.by

Самомнения Златану Ибрагимовичу не занимать. Нападающий «Милана» недавно вернулся из Швеции в Италию и прокомментировал это в собственном неповторимом стиле.

«Бог вернулся и наблюдает за тобой», — написал 38-летний швед в своем Twitter, заменив букву S в английском слове is на Z (первую букву своей фамилии).