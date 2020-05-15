|
«Бог вернулся». Златан Ибрагимович прокомментировал свое возвращение в Италию
Источник материала: Tut.by
Самомнения Златану Ибрагимовичу не занимать. Нападающий «Милана» недавно вернулся из Швеции в Италию и прокомментировал это в собственном неповторимом стиле.
«Бог вернулся и наблюдает за тобой», — написал 38-летний швед в своем Twitter, заменив букву S в английском слове is на Z (первую букву своей фамилии).
Напомним, что в сезоне-2019/20 Ибрагимович забил 3 мяча в 8 матчах. После прилета в Италию он проходит обязательный двухнедельный карантин и затем вернется к тренировкам с командой перед возобновлением Серии А.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В очередной раз напомнив о своей исключительности.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)