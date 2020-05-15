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«Бог вернулся». Златан Ибрагимович прокомментировал свое возвращение в Италию

15.05.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самомнения Златану Ибрагимовичу не занимать. Нападающий «Милана» недавно вернулся из Швеции в Италию и прокомментировал это в собственном неповторимом стиле.

«Бог вернулся и наблюдает за тобой», — написал 38-летний швед в своем Twitter, заменив букву S в английском слове is на Z (первую букву своей фамилии).

Напомним, что в сезоне-2019/20 Ибрагимович забил 3 мяча в 8 матчах. После прилета в Италию он проходит обязательный двухнедельный карантин и затем вернется к тренировкам с командой перед возобновлением Серии А.

 
 
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