Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











Определены места, запрещенные для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь в 2020 году

На основании части одиннадцатой статьи 61 Избирательного кодекса Республики Беларусь Несвижский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Определить следующие места в Несвижском районе, запрещенные для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь:

1.1. на объектах железнодорожного транспорта на территории Несвижского района: вокзал станции «Городея», остановочные пункты «Липа», «Хвоево», «Погорельцы» (в пределах посадочных платформ) транспортного республиканского унитарного предприятия «Барановичское отделение Белорусской железной дороги»;

1.2. Ратушная площадь в г. Несвиже;

1.3. на территории всех объектов государственного учреждения «Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж».

Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в районной газете «Нясвіжскія навіны» и на официальном интернет-сайте Несвижского районного исполнительного комитета. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Несвижского районного исполнительного комитета Балтенкова А.Н.

Председатель А.З.Ломский

Управляющий делами О.М.Мышалова