Определены места, запрещенные для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь в 2020 году
На основании части одиннадцатой статьи 61 Избирательного кодекса Республики Беларусь Несвижский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
- Определить следующие места в Несвижском районе, запрещенные для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь:
1.1. на объектах железнодорожного транспорта на территории Несвижского района: вокзал станции «Городея», остановочные пункты «Липа», «Хвоево», «Погорельцы» (в пределах посадочных платформ) транспортного республиканского унитарного предприятия «Барановичское отделение Белорусской железной дороги»;
1.2. Ратушная площадь в г. Несвиже;
1.3. на территории всех объектов государственного учреждения «Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж».
- Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в районной газете «Нясвіжскія навіны» и на официальном интернет-сайте Несвижского районного исполнительного комитета.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Несвижского районного исполнительного комитета Балтенкова А.Н.
Председатель А.З.Ломский
Управляющий делами О.М.Мышалова