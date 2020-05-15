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Определены места, запрещенные для проведения пикетирования

18.05.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Определены места, запрещенные для проведения пикетирования с целью сбора подписей  избирателей  по выдвижению кандидатов  в  Президенты Республики Беларусь в 2020 году

На основании части одиннадцатой статьи 61 Избирательного кодекса Республики Беларусь Несвижский районный исполнительный комитет  РЕШИЛ:

  1. Определить следующие места в Несвижском районе, запрещенные для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь:

1.1. на объектах железнодорожного транспорта на территории Несвижского района: вокзал станции «Городея», остановочные пункты «Липа», «Хвоево», «Погорельцы» (в пределах посадочных платформ) транспортного республиканского унитарного предприятия «Барановичское отделение Белорусской железной дороги»;

1.2. Ратушная площадь в г. Несвиже;

1.3. на территории всех объектов государственного учреждения  «Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж».

  1. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в районной газете «Нясвіжскія навіны» и на официальном интернет-сайте Несвижского районного исполнительного комитета.
  2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Несвижского районного исполнительного комитета Балтенкова А.Н.

Председатель                                                                          А.З.Ломский

Управляющий делами                                                        О.М.Мышалова


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Определены места, запрещенные для проведения пикетирования с целью сбора подписей  избирателей  по выдвижению кандидатов  в  Президенты Республики Беларусь в 2020
 
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