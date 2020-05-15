На минувшей неделе в редакцию «КС» поступило сразу два обращения, касающиеся состояния кладбищ.

Первое из них — о несанкционированной свалке в центре кладбища деревни Заболотье Заболотского сельсовета. Написала нам семья Хмельницких:

«Уважаемая редакция!

Каждый раз, посещая кладбище в деревне Заболотье Заболотского сельсовета, где захоронены наши родственники, мы приходим в ужас. В центре кладбища, в 15-ти метрах от церкви, уже который год находится свалка, и с каждым годом она растет и в ширину, и в высоту. От свалки идет неприятный запах. Чтобы добраться до могил родственников, нужно перевернуть кучу мусора. Каждый год мы вынуждены, в прямом смысле слова, откапывать могилы близких из-под мусора.

Обращаемся к людям, выбрасывающим мусор на эту свалку: кладбище — это место тишины и памяти, место упокоения наших умерших родных и близких людей. Мы обязаны отдавать дань уважения и чтить это место, а не устраивать свалки мусора. Не стоит забывать, что придет час, когда и мы с вами будем лежать на погосте. И такое отношение будет и к нам.

Через вашу газету хотим обратиться к руководству Смолевичского ЖКХ, в ведении которого находится данное кладбище, и просим принять меры по ликвидации этой несанкционированной свалки мусора в центре кладбища.

С уважением, семья Хмельницких».

Второе обращение — скорее, просьба о помощи в восстановлении могилы матери Героя Советского Союза Антона Адамовича Алехновича. А обратилась к нам жительница деревни Доброводка Курганского сельсовета, которая хорошо помнит и самого Антона Адамовича и, конечно, его маму.

— Знаете, — говорит Лариса Антоновна, — эта женщина воспитала замечательного сына, героя, подвигом которого сегодня гордятся не только в Беларуси. Антон очень любил маму, всегда навещал ее, привозил гостинцы, которыми она угощала и нас, деревенских ребятишек. После смерти Степанида Алехнович была похоронена на Шипянском кладбище. Сейчас ее могила находится в неприглядном состоянии. Дело в том, что после урагана дерево, росшее рядом с местом ее упокоения, повредило памятник, просто сломало его, погнуло оградку. Поправить некому. И я думаю, что могила матери героя не может находиться в таком состоянии, тем более, в год 75-летия Победы. Я очень прошу помочь всех неравнодушных людей в восстановлении памятника и приведения в порядок могилы. Там нужна грубая мужская сила, чтобы поднять памятник и установить его на место. И оградку эту сломанную нужно или поправить или заменить. Очень бы хотелось, чтобы мы с честью несли память о наших героях и их матерях.

За комментариями мы обратились в КУП «Смолевичское ЖКХ».

— Сегодня на балансе коммунального хозяйства находится 50 кладбищ, — отмечает начальник участка благоустройства и озеленения Игорь Кучинский, который непосредственно курирует вопрос состояния погостов, — согласитесь, это немало. Бригада по обслуживанию невелика — всего 3 человека. Но это не значит, что мы не работаем. Плановые уборки проводятся регулярно на всех кладбищах района. Отмечу лишь одно: пока сами люди не станут с уважением относиться к памяти умерших, порядка мы не добьемся. Приведу простой пример: на кладбище в Озерицкой Слободе силами ЖКХ была проведена масштабная уборка: 36 кубов мусора вывезли. Прошло немного времени, и все вернулось на круги своя. Так же и на кладбище в Рябом Слупе. Уборки проводили и перед Пасхой, и перед Радуницей. А когда после праздников приехали, увидели, что мусора снова полно: будто и не убирали. На Заболотском кладбище свалка на территории кладбища находится уже много лет. И кто ее создает и пополняет? Сами же люди. Сложность в том, что техника не сможет подъехать к этому месту. Убирать придется вручную. Но вопрос ведь не в том, что сложно, а в том: надолго ли? Печальная ситуация, хочу сказать. И достучаться до сознания людей очень сложно. ЖКХ занимается благоустройством кладбищ с 2016-го года, когда получило их на баланс: мы ремонтируем заборы, обкашиваем траву, убираем снег и т.д. Мусоровозы регулярно вывозят мусор с контейнерных площадок, если они там имеются. Задача людей — не оставлять мусор на самом кладбище, выносить его за территорию. За могилами родственников должны ухаживать сами люди, содержать в надлежащем состоянии надмогильные сооружения, живые изгороди, цветники и газоны. И понимать, что нельзя устраивать помойку там, где нашли последний приют ваши родственники. Чем больше добросовестны будут люди, тем больше времени и средств мы сможет тратить на благоустройство наших кладбищ.

Как отметил Игорь Валериевич, знает он и о ситуации с могилой матери Антона Адамовича Алехновича — Героя Советского Союза — и обещает решить эту ситуацию:

— Конечно, мы сделаем все, что от нас зависит: установим на место памятник и уберем сломанную ограду.

Пока материал готовился к печати, стало известно, что работы по ликвидации свалки на кладбище в Заболотье уже начаты. Теперь дело за самими людьми…

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

На снимке: мастер участка благоустройства и озеленения КУП «Смолевичское ЖХК» Игорь Кучинский.

Фото автора.