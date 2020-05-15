На прошлой неделе в редакцию обратилась жительница д. Миколаевичи Надежда Михеенко с просьбой выразить на страницах «КС» слова благодарности замечательному человеку — Андрею Малахову. И это не известный телеведущий, а человек, который привозит в деревню продукты питания.

— У нас, в Миколаевичах, — рассказывает Надежда Николаевна, — проживает более трехсот человек. В большинстве своем — люди преклонного возраста. А магазина нет ни одного, и продукты мы покупаем в автолавке, которая регулярно приезжает в наш населенный пункт. Хочу от имени всех жителей поблагодарить Андрея Викторовича Малахова за то, что его автолавка не просто привозит нам продукты питания. Андрей Викторович, которого мы все уже хорошо знаем, очень внимательный, чуткий и добрый человек. Если покупка тяжелая, он сам принесет продукты в дом, может привезти то, что попросишь. Теперь, в связи со сложившейся ситуацией, он принимает все меры безопасности, заботясь о нашем здоровье. И продукты всегда самые свежие, есть среди них и голубцы, и пельмени, и блинчики собственного приготовления — все домашнее, вкусное. Очень хотим его поблагодарить за работу и чуткое, сыновнее отношение к людям преклонного возраста, за его такт, за доброе сердце и внимание к каждому своему клиенту.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото носит иллюстративный характер.