В трогательном письме, которое пришло в редакцию на минувшей неделе от жительницы деревни Присынок Галины Ивановны Мытько, — теплые слова благодарности ГУ «Смолевичский ТЦСОН».

— Очень хочется, уважаемая редакция, — пишет Галина Ивановна, — поблагодарить всех моих девочек — соцработников. Все, кто был за мной закреплен, стали мне родными людьми. Я благодарна центру социального обслуживания за Иру Давидовскую и Катю Пилюга, которая сейчас мне помогает. Я всегда чувствую себя под их надежной защитой. Сейчас время тяжелое. Врачи трудятся, спасая людские жизни. А соцработники спасают нас. Я хочу сказать теплые слова благодарности всей нашей соцзащите за то, что там работают такие замечательные люди. Эти девочки, по-моему, — настоящие герои. Они идут к нам и в дождь, и в снег, и в холод — с сумками, авоськами, неся нам продукты, лекарства. Мы не забыты. Тем, кто сейчас один, наверное, трудно приходится. Спасибо вам за вашу доброту. Мира вам, здоровья, тепла и победы над эпидемией. Храни вас всех Господь.

Галине Ивановне 83 года, она ветеран труда. Мужа похоронила 17 лет назад. Сейчас живет в деревне Присынок, дети — в Минске. Часто навещают маму, но, как уверяет Галина Ивановна, беспокоить их по мелочам ей не хочется, особенно, когда рядом есть такие замечательные помощники. В год 75-летия Великой Победы вспоминает она и свои военные годы:

— Родители мои были заслуженные люди. Отец Иван Павлович Круглик работал в колхозе на руководящих должностях, мать Дарья Павловна — счетоводом в сельсовете. В семье было пятеро детей. О том, что началась война, мы узнали от отца: «Дети! Война…» — сказал он. Помню первые немецкие самолеты. Их гул до сих пор стоит в ушах. Они устраивали обстрелы. Видела, как горели дома, падали сбитые самолеты. Леса были заминированы. Много наших деревенских парней из-за этого стали инвалидами. Помню, как немцы приезжали в деревню и забирали все съестное. Случалось, мать показывала партизанам дорогу к железной дороге, которую они минировали. Светлая память Лидии Никаноровне Кирильчик. Потом отца забрали в действующую армию. Он прошел всю войну, дошел до Германии. Он, ветеран войны, каждый год принимал поздравления с Днем Победы от военного комиссариата. После ухода отца на фронт, мы выживали, как могли: собирали ягоды, гнилую картошку и мать пекла из нее блины. Выжили… Мы в деревне часто собираемся и вспоминаем те события, которые навсегда останутся в нашей памяти.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

На снимке: Галина Ивановна Мытько.

Фото автора.