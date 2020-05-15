С Днем семьи ганцевчан поздравляет руководство района

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Дорогие жители Ганцевичского района!

Примите искренние поздравления с Днем семьи!

В Беларуси испокон веков почиталась любящая и дружная семья. Именно в семье – главной ценности человеческого общества – каждый ищет и находит поддержку родных и близких людей. В семье закладываются не только умение думать о других, но и привычка к добросовестному труду, порядочность, любовь к Отчеству.

Уверены, что для жителей района этот день станет еще одним хорошим поводом уделить больше внимания родным и близким, родителям и детям.

От всей души желаем, чтобы в каждой семье царили любовь и уважение, взаимопонимание и благополучие! Пусть звонкие детские голоса приносят радость, мудрые советы старшего поколения помогают сохранять семейное счастье. Крепкого всем здоровья, успехов, материального и духовного благополучия!

Районный исполнительный комитет

Районный Совет депутатов



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