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У Белгазпромбанка новый руководитель: Кирилл Бадей

15.05.2020 10:58 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: belgazprombank.by

До этого Кирилл Георгиевич в качестве заместителя председателя правления Белгазпромбанка курировал подразделения розничного бизнеса.

Ранее сообщалось о выходе Виктора Бабарико из состава правления Белгазпромбанка и увольнении его с должности председателя правления по собственному желанию.

Кроме того, Виктор Бабарико объявил о том, что он будет баллотироваться на пост президента Беларуси на предстоящих в августе 2020 выборах.

Источник: Myfin.by
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В Белгазпромбанке сообщили, что обязанности председателя правления банка теперь исполняет Кирилл Георгиевич Бадей. Он был назначен на основании приказа 260а о...
 
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