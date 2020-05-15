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У Белгазпромбанка новый руководитель: Кирилл Бадей
Источник материала: Myfin
До этого Кирилл Георгиевич в качестве заместителя председателя правления Белгазпромбанка курировал подразделения розничного бизнеса.
Ранее сообщалось о выходе Виктора Бабарико из состава правления Белгазпромбанка и увольнении его с должности председателя правления по собственному желанию.
Кроме того, Виктор
Бабарико
Источник: Myfin.by
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В Белгазпромбанке сообщили, что обязанности председателя правления банка теперь исполняет Кирилл Георгиевич Бадей. Он был назначен на основании приказа 260а о...
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