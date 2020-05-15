У Белгазпромбанка новый руководитель: Кирилл Бадей

Источник материала: Myfin

фото: belgazprombank.by

До этого Кирилл Георгиевич в качестве заместителя председателя правления Белгазпромбанка курировал подразделения розничного бизнеса.

Ранее сообщалось о выходе Виктора Бабарико из состава правления Белгазпромбанка и увольнении его с должности председателя правления по собственному желанию.