18 мая – Дзень работнікаў фізічнай культуры і спорту

Источник материала: Кировец

Уважаемые работники физической культуры и спорта!

Примите искренне поздравления с профессиональным праздником!

Здоровье является нашим общим приоритетом, ведь только здоровая нация способна на созидание. Спорт объединяет людей, учит добиваться целей, достигать своей мечты.

В наше время занятия физкультурой и спортом становятся все более популярными. Люди, занимающиеся физической культурой, спортом и туризмом, ведущие здоровый образ жизни, являются примером для подрастающего поколения.

Мы сердечно благодарим ветеранов спорта, которые стояли у истоков становления и развития физкультурно-спортивного движения Кировщины, с каждым годом приумножая наши славные спортивные традиции.

Уверены, что благодаря вашему профессионализму и мастерству еще не одно поколение молодых спортсменов прославит наш район.

Желаем вам бодрости духа, воли к победе, удачи и успехов!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.