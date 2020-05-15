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18 мая – Дзень работнікаў фізічнай культуры і спорту

15.05.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Уважаемые работники физической культуры и спорта!
Примите искренне поздравления с профессиональным праздником!
Здоровье является нашим общим приоритетом, ведь только здоровая нация способна на созидание. Спорт объединяет людей, учит добиваться целей, достигать своей мечты.
В наше время занятия физкультурой и спортом становятся все более популярными. Люди, занимающиеся физической культурой, спортом и туризмом, ведущие здоровый образ жизни, являются примером для подрастающего поколения.
Мы сердечно благодарим ветеранов спорта, которые стояли у истоков становления и развития физкультурно-спортивного движения Кировщины, с каждым годом приумножая наши славные спортивные традиции.
Уверены, что благодаря вашему профессионализму и мастерству еще не одно поколение молодых спортсменов прославит наш район.
Желаем вам бодрости духа, воли к победе, удачи и успехов!
Районный исполнительный комитет.
Районный Совет депутатов.

 
 
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Уважаемые работники физической культуры и спорта! Примите искренне поздравления с профессиональным праздником! Здоровье является нашим общим...
 
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