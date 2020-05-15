Пилот проекта по дистанционному сбору учета газа реализовали в Могилевской области с использованием NB-IoT МТС

Источник материала: Myfin

Пилот проекта по дистанционному сбору учета газа реализовали с использованием NB-IoT МТС

Система дистанционного сбора и передачи данных на основе пилотного проекта сокращает затраты на обслуживание приборов учета, заменив ежегодные визиты персонала на автоматический сбор. Кроме того, «умные» газовые счетчики позволяют сократить потери энергоресурсов и контролировать работу счетчиков.

Важным аспектом остается повышение безопасности газоснабжения. Именно для этого в «умных» счетчиках предусмотрена опция передачи аварийных сообщений. Данные о потреблении отправляются в заданные интервалы времени, а аварийные сообщения инициируют внеочередной сеанс связи. Это позволяет оперативно сообщать о проблеме в соответствующие организации.

«В рамках проекта удалось достигнуть первостепенной задачи: обеспечить корректность работы системы и ее соответствие всем необходимым стандартам. Потребление газа в частных домах с газовым отоплением значительно выше, чем, скажем, в многоквартирных жилых домах. Количество счетчиков на одного специалиста, делающего ежегодный обход, может составлять более тысячи устройств. Это крайне высокая нагрузка на сотрудника. Себестоимость таких визитов в разы превышает использование услуги передачи данных через сеть NB-IoT», – отметил начальник службы учета расхода газа и режима газоснабжения РУП «Могилевоблгаз» Иван Ковалев.

«Компания МТС стремится внедрять передовые технологии в повседневную жизнь, чтобы сделать многие привычные вещи проще и доступнее. Преимущество технологии NB-IoT заключается в возможности исключить дополнительные затраты на создание и обслуживание инфраструктуры для передачи данных. А высокая проникающая способность сети позволяет собирать данные с устройств, расположенных даже в труднодоступных местах», – пояснил представитель компании МТС.

Справочно

Технология NB-IoT объединяет «умные» устройства в одну систему и помогает собирать, обрабатывать, обмениваться и дистанционно передавать данные. Стандарт NB-IoT подходит крупным и мелким организациям, автоматизируя бизнес-процессы, снижая затраты, может успешно использоваться в промышленности, ЖКХ, инфраструктуре «умного» дома и города, экологии, торговле, транспорте, а также в других областях.