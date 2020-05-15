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ЦИК проведет заседание по выборам
Источник материала: БДГ
В пятницу 15 мая Центризбирком Беларуси проведет заседание по выборам, на котором рассмотрит вопросы регистрации инициативных групп граждан по выдвижению в президенты.
Накануне в ЦИК было принято почти два десятка новы заявок на регистрацию инициативных групп. Такое количество участников было собрано политиком Николаем Статкевичем, который не планирует учавствовать в выборах, однако говорит о намерении использовать месяцы, отведенные для агитации, для проведения акций и мероприятий.
Сам Статкевич также подал документы на регистрацию своей инициативной группы накануне вечером. Он выступил перед сопровождавшими его людьми и сообщил, что целью выдвижения «кандидатов протеста» являются мирные акции протеста в будущем.
«Нужен мирный протест, тогда власть начинает разваливаться. Чтобы начать мирные массовые протесты, надо чтобы нас не трогали — для этого идут эти кандидаты [«кандидаты протеста»]. Они не идут собирать голоса, они идут, чтобы поставить пикет, динамик, и люди могли собираться. Каждое воскресенье в 12 часов в крупных городах страны будет возможность собираться и говорить без всякого риска. Когда туда станут выходить десятки тысяч, ситуация развернется очень быстро», - цитирует Статкевича
Накануне документы на регистрацию инициативной группы
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В пятницу 15 мая Центризбирком Беларуси проведет заседание по выборам, на котором рассмотрит вопросы регистрации инициативных групп граждан по выдвижению в...
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