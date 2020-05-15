ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ЦИК проведет заседание по выборам

15.05.2020 11:00 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В пятницу 15 мая Центризбирком Беларуси проведет заседание по выборам, на котором рассмотрит вопросы регистрации инициативных групп граждан по выдвижению в президенты.

Накануне в ЦИК было принято почти два десятка новы заявок на регистрацию инициативных групп. Такое количество участников было собрано политиком Николаем Статкевичем, который не планирует учавствовать в выборах, однако говорит о намерении использовать месяцы, отведенные для агитации, для проведения акций и мероприятий.

Сам Статкевич также подал документы на регистрацию своей инициативной группы накануне вечером. Он выступил перед сопровождавшими его людьми и сообщил, что целью выдвижения «кандидатов протеста» являются мирные акции протеста в будущем.

«Нужен мирный протест, тогда власть начинает разваливаться. Чтобы начать мирные массовые протесты, надо чтобы нас не трогали — для этого идут эти кандидаты [«кандидаты протеста»]. Они не идут собирать голоса, они идут, чтобы поставить пикет, динамик, и люди могли собираться. Каждое воскресенье в 12 часов в крупных городах страны будет возможность собираться и говорить без всякого риска. Когда туда станут выходить десятки тысяч, ситуация развернется очень быстро», - цитирует Статкевича БелаПАН.

Накануне документы на регистрацию инициативной группы подал также действующий президент Александр Лукашенко, который идет на шестой президентский срок. Всего на утро 15 мая в ЦИК было подано 34 заявки на регистрацию инициативных групп. Заявки ЦИК принимает до 15 мая.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу 15 мая Центризбирком Беларуси проведет заседание по выборам, на котором рассмотрит вопросы регистрации инициативных групп граждан по выдвижению в...
 
Новости дня
Новости разные
 
18 мая – Дзень работнікаў фізічнай культуры і спорту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
15.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика