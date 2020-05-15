Воровал там, где работал

Работающий на руководящей должности одной из организаций города смолевичанин, являясь материально-ответственным лицом, в октябре 2018 года совершил хищение с участка товарно-материальных ценностей на общую сумму свыше 1600 рублей.

По материалам проверки ОБЭП Смолевичского РОВД в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.211 УК Республики Беларусь. Напомним, что в соответствии с законом, присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено, – наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или арестом, или лишением свободы на срок до четырех лет.

Ссора привела к угрозам

Ранее неоднократно судимый смолевичанин 1991 г.р. находился в гостях у знакомой 1993 г.р. Ночью между ними разгорелась ссора, в результате которой молодой человек,

действуя умышленно, высказывал в ее адрес угрозы убийством, которые девушка воспринимала реально и опасалась их осуществления. Об этом она и сообщали правоохранителям.

Молодой человек задержан, РОСК возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РБ. Угроза убийством наказывается вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

Приглянулись запчасти на мотоблок

В милицию обратился житель деревни Присынок и сообщил, что неизвестный злоумышленник, путем свободного доступа с мотоблока, находившегося на земельном участке заявителя, похитил топливную форсунку, стартер, топливный насос на сумму свыше 480 рублей.

Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.205 УК Республики Беларусь. Правоохранителями проводятся мероприятия по установлению личности злоумышленника.

Мошенник взломал страницу

Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК Республики Беларусь по поступившему в милицию заявлению от жительницы поселка Октябрьский 1995 г.р. Девушка сообщила, что неизвестное лицо получило несанкционированный доступ к ее аккаунту в социальной сети «Вконтакте», заблокировав имеющуюся в нем информацию.

Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной или иной личной заинтересованности наказывается вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

Проявил чувства кулаками?..

Супруги из Минска находились в деревне Заказинец Смолевичского района. Поздней ночью седьмого мая они повздорили, в результате чего мужчина 1975 г.р. нанес жене около 20 ударов руками в область головы и лица, после чего взял вороток и приставил его к груди пострадавшей, высказывая ей угрозы убийством.

Мужчина задержан, Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РБ.

Обокрали на работе

В Смолевичский РОВД обратилась сотрудница одной из организаций района. Женщина сообщила, что во время ночного дежурства неустановленное лицо из ее сумки, находящейся в картонной коробке под рабочим столом, тайно похитило кошелек с деньгами. Вор причинил пострадавшей материальный ущерб на сумму свыше 1100 рублей.

Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РБ.

Напомним, что тайное похищение имущества (кража) – наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Информация предоставлена Смолевичским РОВД, Смолевичским РОСК.

Лидия СУДНИКОВИЧ.