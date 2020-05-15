Несомненно, тушить пожары должны спасатели. Однако в большинстве своем почти любое своевременно обнаруженное загорание можно ликвидировать на начальной стадии и даже без помощи специального оборудования огнеборцев, а при помощи первичных средств пожаротушения.

С малых лет мы знаем, что такие средства – это вода, земля, песок, плотная ткань и огнетушители. Также с малых лет мы помним, что наиболее эффективен из этого списка – огнетушитель. Вспоминаем, как им пользоваться и что делать при пожаре в данном материале.

Каждый человек должен знать, как устроен и действует огнетушитель. Он способен не только в кратчайшее время потушить возгорание, но и предоставляет возможность предотвратить распространение пламени и сохранить свое имущество.

– Один из таких случаев произошел в ноябре 2019 года на одном из предприятий в Смолевичском районе, которое специализируется на обжарке семечек, орехов, а также на их фасовке. В приборе, предназначенном для сушки орехов, произошло загорание, но работники предприятия не растерялись и действовали согласно инструкции – приняли действия по тушению загорания, воспользовавшись огнетушителем. Благодаря этому, пламя не вышло за пределы оборудования и не нанесло значительного ущерба самому предприятию, – рассказали в Смолевичском РОЧС.

Но вернемся к самому огнетушителю. На их корпусе наклеена этикетка с информацией о том, как использовать этот конкретный огнетушитель. Советуем вам прочесть ее заранее.

Там вы найдете, какие классы пожаров можно тушить с помощью огнетушителя, как давно он перезаряжался, а также как привести его в действие. Для этого необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку, направить раструб на очаг возгорания и нажать на рычаг.

Следует помнить, что огнетушитель при тушении нужно держать вертикально, а хранить его лучше вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей.

Но лучше огнетушителя защитит от пожара только соблюдение правил пожарной безопасности. Будьте внимательны и бдительны – не храните в доступных для детей местах спички и зажигалки, уберите от плиты горючие предметы, установите в доме автономный пожарный извещатель.

Вот еще некоторые советы. Не перегружайте электросети – запомните правило «одна розетка – один электроприбор», не оставляйте без присмотра готовящуюся на плите пищу, а также не пользуйтесь неисправным электрооборудованием.

Если же в вашем домовладении все же произошел пожар, помните, что любые вещи можно купить, а вот жизнь и здоровье не вернешь. Не рискуйте в борьбе с огнем – если вы думаете, что вы или ваш огнетушитель не справиться с пламенем, покиньте помещение и вызовите спасателей.

Лидия СУДНИКОВИЧ.