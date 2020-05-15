В Смолевичском районе 71-летнему дедушке в деревню привезли пенсию. Ничего не предвещало беды, и пока один из работников отсчитывал нужную сумму, его напарник прохаживался по дому. Пенсионер проверил полученные деньги и выяснил, что не хватает пяти рублей. Время затянулось, пенсию принялись пересчитывать…

Сотрудники Смолевичского РОВД рассказали, что в доме дедушки визитер заметил винтовку. Оружие находится в хорошем состоянии, и, решив, что пенсионеру оно не нужно, трофей забрали.

Вскоре дедушка заметил пропажу и оперативно вызвал милицию. По «горячим следам» оперативники уголовного розыска вычислили и задержали визитеров, а раритет вернули хозяину.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Лидия СУДНИКОВИЧ.