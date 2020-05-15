ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Без зрителей: в Беларуси возобновили чемпионат по мини-футболу

15.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси возобновили национальное первенство по мини-футболу. Первый матч после паузы – между минским клубом и светлогорским. Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова побывала на стартовых играх плей-офф.

После паузы длиною в месяц мяч снова в игре. О вирусе здесь не думают. Футболисты шутят: перерыв точно пошел на пользу. Успели соскучиться по контактной борьбе на площадке.

Вот только играют теперь при пустых трибунах. Больше никто «не гонит» вперед. В зал болельщиков не пускают. Самые преданные следят за игрой в интернате. А тишину в зале разбавляют крики тренера.

«Без болельщиков тяжело. У нас обычно очень хорошая атмосфера, сумасшедшая поддержка. Приходит много людей: родители, дети, друзья. А с другой стороны, давления меньше. Слышна каждая подсказка тренера. Так что можно и плюсы найти, и минусы», – рассказал игрок клуба «Минск» Роман Мокин.

Из мер безопасности: зал и раздевалки обработали дезсредством. А футболисты перешли в режим «только дом и тренировки». Но выездные игры остались.

«Это все повлияло, конечно. Но ребята же хотят играть, они ж любят его. И хотят в него играть. По самочувствию сейчас ходят на тренировки. Если там где-то что-то не так, то не идут», – рассказал тренер Николай Бондаренко.

Это первый поединок стадии плей-офф. «Минск» принимает «Светлогорск». Игры 1/8 финала решили проводить в сокращенном формате. Отказались от серии до двух побед.

«Всего две игры: дома и на выезде. И только вот на основе этого команда проходит дальше или нет. То есть та, которая одержала больше побед, или кто больше забил голов, кто меньше заработал карточек и тому подобное», – пояснил тренер Игорь Федоринчик.

Ответные матчи – уже в это в воскресенье. А вот финальная серия за чемпионский титул начнется в июне.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это первый поединок стадии плей-офф. «Минск» принимает «Светлогорск». Игры 1/8 финала решили проводить в сокращенном формате. Отказались от серии до двух побед.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пожар! Как и чем тушить?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
15.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика