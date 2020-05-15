Без зрителей: в Беларуси возобновили чемпионат по мини-футболу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси возобновили национальное первенство по мини-футболу. Первый матч после паузы – между минским клубом и светлогорским. Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова побывала на стартовых играх плей-офф.

После паузы длиною в месяц мяч снова в игре. О вирусе здесь не думают. Футболисты шутят: перерыв точно пошел на пользу. Успели соскучиться по контактной борьбе на площадке.

Вот только играют теперь при пустых трибунах. Больше никто «не гонит» вперед. В зал болельщиков не пускают. Самые преданные следят за игрой в интернате. А тишину в зале разбавляют крики тренера.

«Без болельщиков тяжело. У нас обычно очень хорошая атмосфера, сумасшедшая поддержка. Приходит много людей: родители, дети, друзья. А с другой стороны, давления меньше. Слышна каждая подсказка тренера. Так что можно и плюсы найти, и минусы», – рассказал игрок клуба «Минск» Роман Мокин.

Из мер безопасности: зал и раздевалки обработали дезсредством. А футболисты перешли в режим «только дом и тренировки». Но выездные игры остались.

«Это все повлияло, конечно. Но ребята же хотят играть, они ж любят его. И хотят в него играть. По самочувствию сейчас ходят на тренировки. Если там где-то что-то не так, то не идут», – рассказал тренер Николай Бондаренко.

Это первый поединок стадии плей-офф. «Минск» принимает «Светлогорск». Игры 1/8 финала решили проводить в сокращенном формате. Отказались от серии до двух побед.

«Всего две игры: дома и на выезде. И только вот на основе этого команда проходит дальше или нет. То есть та, которая одержала больше побед, или кто больше забил голов, кто меньше заработал карточек и тому подобное», – пояснил тренер Игорь Федоринчик.

Ответные матчи – уже в это в воскресенье. А вот финальная серия за чемпионский титул начнется в июне.