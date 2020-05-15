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Профсоюзы Беларуси: для медиков собрано 900 тыс. рублей, выплачено 75,8 тыс.

15.05.2020 12:38 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

В Беларуси из профсоюзного страхового фонда медикам выплачено 75,8 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

На данный момент в фонд поступило около 900 тыс. рублей. Из них более 200 тыс. – личные взносы людей, свои пожертвования в фонд направили более 9,7 тыс. человек.

За время работы фонда рассмотрены и удовлетворены 53 обращения об оказании материальной помощи. Общая сумма выплат составила 75,8 тыс. рублей, отметили в пресс-службе, пишет БЕЛТА.

Страховой фонд помощи работникам здравоохранения, заболевшим COVID-19, создан ФПБ в начале апреля при профсоюзе работников здравоохранения. Фонд формируется за счет солидарных отчислений ФПБ, всех отраслевых профсоюзов и добровольных пожертвований граждан.

Для получения помощи из этого фонда достаточно предоставить копию больничного листка и запрос от первичной профсоюзной организации учреждения здравоохранения. Положением о фонде прописан механизм и критерии, по которым выплачиваются денежные средства. Материальная помощь составляет от 600 рублей до 5 тыс. рублей в зависимости от тяжести заболевания. Комиссия Белорусского профсоюза работников здравоохранения оперативно рассматривает представленные документы.

Источник: Myfin.by
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фото: pixabay.comВ Беларуси из профсоюзного страхового фонда медикам выплачено 75,8 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.На данный...
 
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