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США, Австралия и Аргентина вошли в тройку лидеров по потреблению мяса

15.05.2020 13:04 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Согласно данным, собранным агентством Statista в 2018 году, потребление мяса в США достигает 99 килограммов.

За американцами следуют австралийцы (92 кг) и аргентинцы (89,8 кг), пишет Meatinfo.ru. Однако аргентинская модель потребления резко изменилась за последние пару лет, поскольку потребители переключились с говядины на птицу, так как покупательная способность в стране упала, а цены на говядину резко выросли из-за возросшего спроса со стороны Китая в 2019 году.

В топ-10 также входят Израиль (88,5 кг), Бразилия (77 кг), Новая Зеландия (74,8 кг), Чили (74,3 кг) и Канада с потреблением мяса на душу населения 69 кг. За исключением Израиля, остальные страны также являются основными производителями мяса.

 
 
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Согласно данным, собранным агентством Statista в 2018 году, потребление мяса в США достигает 99 килограммов.
 
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