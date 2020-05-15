США, Австралия и Аргентина вошли в тройку лидеров по потреблению мяса

Источник материала: Ежедневник

Согласно данным, собранным агентством Statista в 2018 году, потребление мяса в США достигает 99 килограммов.

За американцами следуют австралийцы (92 кг) и аргентинцы (89,8 кг), пишет Meatinfo.ru . Однако аргентинская модель потребления резко изменилась за последние пару лет, поскольку потребители переключились с говядины на птицу, так как покупательная способность в стране упала, а цены на говядину резко выросли из-за возросшего спроса со стороны Китая в 2019 году.

В топ-10 также входят Израиль (88,5 кг), Бразилия (77 кг), Новая Зеландия (74,8 кг), Чили (74,3 кг) и Канада с потреблением мяса на душу населения 69 кг. За исключением Израиля, остальные страны также являются основными производителями мяса.