Решение Кировского районного исполнительного комитета от 13 мая 2020 года №7-24 «Об определении мест, запрещенных для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь»

Источник материала: Кировец

На основании части одиннадцатой статьи 61 Изби­ра­тель­ного кодекса Республики Беларусь Кировский районный исполнительный (далее – райисполком) комитет РЕШИЛ:

1. Определить на территории Кировского района места, запрещенные для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь на период с 21 мая 2020 г. по 19 июня 2020 г.

включительно:

площадь имени Кирова;

прокуратура Кировского района.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Кіравец» и разместить на официальном Интернет-сайте райисполкома.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя председателя райисполкома Белявскую Т.И., начальника отдела внутренних дел райисполкома Шункевича А.В.

Председатель М.В.Гулый.

Управляющий делами Е.А.Сакадынец.