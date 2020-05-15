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Решение Кировского районного исполнительного комитета от 13 мая 2020 года №7-24 «Об определении мест, запрещенных для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь»

15.05.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

На основании части одиннадцатой статьи 61 Изби­ра­тель­ного кодекса Республики Беларусь Кировский районный исполнительный (далее – райисполком) комитет РЕШИЛ:
1. Определить на территории Кировского района места, запрещенные для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь на период с 21 мая 2020 г. по 19 июня 2020 г.
включительно:
площадь имени Кирова;
прокуратура Кировского района.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Кіравец» и разместить на официальном Интернет-сайте райисполкома.
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя председателя райисполкома Белявскую Т.И., начальника отдела внутренних дел райисполкома Шункевича А.В.
Председатель М.В.Гулый.
Управляющий делами Е.А.Сакадынец.

 
 
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